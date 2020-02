© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina sulle parole di Gianluca Caprari, presentatosi ieri in conferenza stampa: "Sono qui per crescere". "Davanti posso ricoprire parecchi ruoli, mi piace giocare con i compagni, a uno o due tocchi, ma preferisco che sia il campo a dire chi sono", queste le parole del classe 1993 nuovo arrivato in casa Parma, che già a Cagliari aveva trovato il debutto in maglia crociata. "Le mie prime impressioni sono molto positive­ il gruppo mi ha accolto benissimo e mi è parso davvero affiatato. Gli ottimi risultati ottenuti derivano evidentemente anche da questo aspetto".