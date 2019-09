© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola prova ad analizzare il perché della brutta partenza dei crociati e di alcune prestazioni sotto tono come quella dell'Olimpico di Roma, titolando: "Ecco il problema: manca carica agonistica". Per il quotidiano il Parma in questa stagione ha alzato notevolmente il tasso tecnico della rosa, perdendo però un po' di carica agonistica e di cattiveria sportiva che nella scorsa stagione hanno fatto la differenza. I crociati dovranno ritrovare queste qualità al più presto, per evitare di compromettere un campionato intero.