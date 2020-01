© foto di WilMan

"Ecco Kurtic: 'Ci vediamo lunedì sera'". Questo il titolo in prima pagina della Gazzetta di Parma con le prime parole del centrocampista sloveno in questa sua nuova avventura gialloblù. L'ormai ex SPAL, in queste ore, sta firmando il contratto che lo legherà ai ducali.