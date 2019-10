© foto di stefano tedeschi

Inizia la settimana della ripresa del campionato e la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Esami di Inglese contro il Genoa". Dopo le due panchina consecutive Roberto Inglese è pronto a riprendersi il Parma, un Parma che non può prescindere dal suo numero nove, che lotta, corre, fa salire la squadra e segna, Il momento non è stato dei migliori, ma Bobby English non faticherà a ritrovare lo smalto dei tempi migliori.