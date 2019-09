© foto di stefano tedeschi

Il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha parlato ieri in conferenza stampa per fare il punto della situazione al termine del calciomercato e ufficializzare il suo rinnovo di contratto fino al 2022. La Gazzetta di Parma titola oggi in prima pagina: "Balotelli? No, meglio Inglese". Il ds crociato, a precisa domanda, ha risposto che la prima scelta per l'attacco è sempre stata Roberto Inglese, mentre per Mario Balotelli le cifre erano troppo alte sin dall'inizio.