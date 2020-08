Gazzetta di Parma: "Faggiano divorzia dal Parma: ciclo finito. D'Aversa rimane"

"Faggiano divorzia dal Parma: ciclo finito. D'Aversa rimane". La Gazzetta di Parma in edicola questa mattina dedica l'apertura all'addio illustre in casa gialloblù. L'uomo mercato dei crociati dice sì al Genoa, rosa di quattro nomi per il successore. La società ribadisce la fiducia all'allenatore, mentre ad ottobre è previsto il "closing" con i qatarioti per la vendita della società.