Gazzetta di Parma, Faggiano: "Far ripartire il calcio? Quando sarà tornata la normalità"

Sulle pagine della Gazzetta di Parma c'è spazio per le parole del direttore sportivo dei crociati, Daniele Faggiano. "Far ripartire il calcio? Quando sarà tornata la normalità" dice il ds della formazione gialloblù. Il Parma dunque vota per la ripartenza della Serie A e del calcio in generale ma solo quando la situazione sarà tornata alla normalità.