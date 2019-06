Gazzetta di Parma: "Faggiano firma. Resterà a Parma per tre anni"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma apre in taglio alto con il rinnovo di Daniele Faggiano fino al 2022 con il club crociato, titolando: "Faggiano firma. Resterà a Parma per tre anni". Il direttore sportivo crociato è uscito ieri a tarda sera dagli uffici del presidente Pietro Pizzarotti‌, sorridente in volto dopo un colloquio durato un paio d'ore e terminato con una stretta di mano davanti ai giornalisti presenti. Il Parma riparte dunque dalla coppia D'Aversa-Faggiano, per garantirsi un futuro più tranquillo e tentare di ottenere una salvezza meno affannosa nel massimo campionato italiano.