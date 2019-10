© foto di stefano tedeschi

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, non ci sta: "Nel caso Scozzarella si è superato il limite", queste le parole del ds con cui titola la Gazzetta di Parma oggi in edicola. "Non facciamo mai polemica di fronte alle telecamere o pubblicamente, non cerchiamo mai alibi, ma discutiamo sempre in modo costruttivo nelle sedi opportune, con la speranza di crescere tutti insieme. Delle volte però ci troviamo di fronte a situazioni uguali valutate in modo completamente diverso a seconda delle circostanze. Il discorso inaccettabile è quello legato alla squalifica di Matteo Scozzarella. Proviamo ad accettarla, per carità, perché non ci resta altro da fare. Però tre giocatori sono stati segnalati per blasfemia nella nona giornata, e sfido chiunque a vedere le immagini e dire che non è chiara l’espressione che viene utilizzata da ciascuno dei tre".