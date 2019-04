© foto di Simone Lorini

La matematica non c'è, la salvezza quasi. Dopo il pareggio per 1-1 in casa del ChievoVerona, la Gazzetta di Parma titola così, in prima pagina, su Bruno Alves e compagni: "Festa rinviata. Un altro pareggio. Siamo a un passo dalla salvezza". Per gli uomini di D'Aversa quello contro il fanalino di coda della Serie A, peraltro già retrocesso, è il quarto pareggio consecutivo. Ed è fondamentale per la permanenza in massima serie visto che ha permesso agli emiliani di aumentare a otto i punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo, vista la sconfitta dei toscani contro il Bologna.