Gazzetta di Parma: "Finalmente Parma! Gioca, segna e soffre: Genoa ancora battuto"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Finalmente Parma! Gioca, segna e soffre: Genoa ancora battuto". Tre punti importantissimi per i crociati, arrivati dopo una doppietta di Gervinho, mattatore di serata, ma che avrebbe potuto segnarne almeno altri due. Ottima vittoria per l'autostima e grandissima prestazione di tanti crociati, Kucka su tutti. Peccato solo per i tre infortuni rimediati, con Gagliolo alle prese con un fastidio muscolare, Scozzarella con una contusione e Grassi che nel finale ha subito un infortunio alla spalla. Il Parma muove la classifica con tre punti che sono ossigeno puro, sperando sia arrivata la tanto agognata svolta.