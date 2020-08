Gazzetta di Parma: "Fumata bianca, è Carli il nuovo ds"

Sono stati giorni concitati in casa Parma dopo l'addio di Daniele Faggiano alla volta di Genova, sponda rossoblu. Tanti colloqui ed una decisione importante da prendere nel minor tempo possibile, alla fine la scelta è caduta su Marcello Carli, ex direttore sportivo del Cagliari. "Fumata bianca, è Carli il nuovo ds", titola la Gazzetta di Parma oggi in edicola in taglio alto di prima pagina. Manca ancora l'ufficialità, che potrebbe arrivare in giornata, ma il Parma ha scelto il suo prossimo direttore sportivo.