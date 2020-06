Gazzetta di Parma: "Gagliolo, il combattente che trascina i compagni"

vedi letture

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio di prima pagina: "Riccardo Gagliolo, il combattente che trascina i compagni". E' sotto gli occhi di tutti l'apporto dato dal difensore italo-svedese alla causa crociata negli ultimi tre anni: arrivato a Parma dal Carpi l'anno della Serie B, si è subito imposto, ed ora è alla soglia delle 100 presenze in maglia crociata. Ed è altrettanto innegabile la crescita avuta da Gagliolo nell'ultimo anno, che lo ha portato a meritarsi un posto nella nazionale svedese, che avrebbe potuto portarlo agli Europei. Tutto rimandato alla prossima estate, ma il Thor crociato non ha nessuna intenzione di fermarsi.