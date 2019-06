© foto di stefano tedeschi

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta di Parma l'attaccante crociato Gervinho avrebbe ricevuto un'offerta dalla Francia, e sarebbe molto tentato, ma avrebbe chiesto tempo per verificare se effettivamente sia più di una voce l'interessamento del Parma per Daniele De Rossi, suo ex compagno di squadra alla Roma. Tanto che tra i due sarebbe scattata la telefonata. Di certo rimane difficilissimo vedere Daniele De Rossi con la maglia del Parma, sia per un discorso economico che per le tantissime offerte che sta ricevendo il centrocampista.