© foto di WilMan

Brutte notizie per i tifosi crociati che attendono il match contro la capolista, in programma nella serata di domani, a partire dalle 20:45: "Gervinho e Grassi non ci saranno contro la Juve domani a Torino" è la titolazione, nel taglio alto della prima pagina, scelta dalla Gazzetta di Parma per annunciare il probabile doppio forfait per la sfida contro i bianconeri.