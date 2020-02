"Gervinho, fuga in contropiede. Va in Qatar: D'Aversa ci resta male. Preso Regini. Alle 18 Cagliari-Parma". Campo e mercato sulla prima pagina della Gazzetta di Parma. Gervinho ha firmato e attende l'ultimo ok per iniziare la nuova avventura in Qatar. D'Aversa però non gradisce: "Non si è allenato e ha forzato la mano per andare via". Intanto arriva il difensore Regini dalla Sampdoria.