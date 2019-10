© foto di WilMan

"Gervinho rinnova il contratto fino al 2022". Così la Gazzetta di Parma, nel taglio alto della prima pagina oggi in edicola, celebra il prolungamento con la freccia ivoriana, grande protagonista in gialloblù nella passata stagione in Serie A, rimasta in terra emiliana nonostante le tante proposte estive. Accordo ufficializzato nella giornata di ieri tra le parti, approfittando della sosta per le Nazionali.