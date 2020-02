© foto di stefano tedeschi

Dopo il caos dell'ultimo giorno di mercato il Parma ha preso una posizione netta nei confronti di Gervinho: si allenerà a Collecchio, ma non con la squadra, fino a nuove comunicazioni. E la Gazzetta di Parma titola: ""Gervinho separato in casa. Cornelius ai box". Nuovo infortunio infatti per l'attaccante danese, che ha riportato una lesione di primo grado al muscolo piriforme che lo mette in dubbio per la gara di domenica contro la Lazio e mette nei guai il tecnico D'Aversa, ora senza punte di riferimento.