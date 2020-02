vedi letture

Gazzetta di Parma: "Gervinho torna e segna. Crociati sesti"

Ampio spazio alla vittoria del Parma in casa del Sassuolo sulle pagine della Gazzetta di Parma. "Gervinho torna e segna. Crociati sesti" scrive il quotidiano. Successo importantissimo per i ducali che evitano l'aggancio in classifica dei neroverdi e continuano a sognare l'Europa. D'Aversa però vola basso: "A differenza di altre piazze non si cambia l'obiettivo a seconda se si vince o se si perde una partita. Restiamo umili nel ragionare sul nostro obiettivo, pensiamo settimana dopo settimana".