© foto di WilMan

Giornata festosa ieri in casa Parma , con il club che ha presentato la seconda maglia per la stagione 2019-2020: si tratta dell'amatissima casacca a tinte gialloblù, quella che rievoca i successi degli anni Novanta e dei primi Duemila. A dar spazio all'evento è stato il quotidiano locale, la Gazzetta di Parma, sulla cui prima pagina troviamo una maxi foto raffigurante Hernani, Gagliolo, Iacoponi e Pezzella, rappresentanti della squadra che ieri hanno interpretato il ruolo di "modelli". Con il titolo: "I giocatori sfilano in piazza con la nuova maglia".