Gazzetta di Parma: "Gol e spettacolo al Tardini"

© foto di stefano tedeschi

"Grande Parma, Toro battuto. Gol e spettacolo al Tardini", titola così in prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta di Parma. Nel posticipo del sesto turno di Serie A i crociati si impongono per 3 a 2 su un Torino rimasto in dieci nella prima frazione per l'espulsione di Bremer. Prima il vantaggio crociato con Kulusevski, poi la rimonta granata con Ansaldi e Belotti, inframezzata da un rigore sbagliato da Gervinho. Ed infine la controrimonta crociata, con Cornelius a mettere in pari le cose ed Inglese a regalare i tre punti al Parma.