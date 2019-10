Gazzetta di Parma: "Grassi sotto i ferri. Anche Cornelius ko"

La Gazzetta di Parma in edicola oggi apre con la situazione infortunati in casa gialloblù. Dopo Inglese, costretto ad almeno un mese di stop, si ferma anche bomber Cornelius. "Grassi sotto i ferri. E anche Cornelius si è infortunato": questo il titolo scelto dal quotidiano parmigiano. Dopo Laurini, Alves e Inglese da ieri a Collecchio sono ko anche Grassi e Cornelius. Il primo andrà sotto i ferri, per il secondo olore ai flessori della coscia sinistra e nuovi esami quest'oggi per capire l'entità del danno.