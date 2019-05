© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma, riporta in taglio laterale il risultato della sfida di ieri sera all'Olimpico, titolando: "Il Parma non rovina la festa a De Rossi". I crociati hanno chiuso la stagione con una sconfitta contro la Roma nella giornata dell'addio ai colori giallorossi di Daniele De Rossi, fornendo comunque una buona prestazione e subendo la rete del definitivo 2 a 1 a pochi minuti dal termine. Non cambia nulla in termini di classifica ai gialloblu, che chiudono al quattordicesimo posto, a pari punti con Cagliari e Fiorentina ma davanti per gli scontri diretti.