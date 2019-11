© foto di stefano tedeschi

La Gazzetta di Parma oggi in edicola pone l'accento sul carattere del Parma, titolando: "I crociati sanno soffrire: buon segno". Ogni partita pareggiata può essere vista come il classico bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto a seconda dei punti di vista. Nel dopo gara D' Aversa ha parlato di rammarico per i due punti persi, ed è giusto che ci sia in po' di amaro in bocca, ma abbiamo anche visto qualche giocatore del Parma fare gesti di esultanza al triplice fischio. Questo significa che c' era consapevolezza, nel gruppo crociato, del momento particolare, della stanchezza nelle gambe, del fatto di essere in trasferta contro una squadra in buona forma e con molte forze fresche in più rispetto al Parma.