Gazzetta di Parma: "I gialloblù si illudono ma il Milan reagisce e segna 3 gol"

"I gialloblù si illudono ma il Milan reagisce e segna 3 gol" scrive la Gazzetta di Parma in prima pagina quest'oggi. Il riferimento è a Milan-Parma andata in scena ieri a San Siro. Kurtic porta in vantaggio i crociati ma il Milan del parmigiano reagisce e la ribalta con i gol di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. D'Aversa: "Non riusciamo più a gestire le partite".