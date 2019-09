"Il Parma va sotto e non riescono a reagire": così la Gazzetta di Parma in prima pagina. Spazio naturalmente dedicato alla gara di ieri sera all'Olimpico. Sconfitta per il Parma in casa della Lazio. Gialloblù ko con i gol di Immobile e Marusic. Non è piaciuta la prestazione della formazione di D'Aversa nella Capitale. Mercoledì nel turno infrasettimanale arriva il Sassuolo.