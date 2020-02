vedi letture

Gazzetta di Parma: "I numeri che certificano la solidità dei crociati"

La Gazzetta di Parma apre la sua sezione sportiva odierna con un approfondimento sui crociati di D'Aversa. "I numeri che certificano la solidità del Parma" scrive il quotidiano. La difesa crociata è quinta per gol incassati alle spalle di Lazio, Inter, Juve e del sorprendente Verona. Ci si arriva anche grazie ai duelli aerei vinti (crociati quarti), ai contrasti effettuati e ai palloni intercettati in ogni partita (Parma rispettivamente secondo e sesto). Inoltre, la formazione di D'Aversa, è la squadra che in percentuale, concede meno tiri in area di rigore.