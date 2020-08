Gazzetta di Parma: "I tre anni di Barillà in crociato. Sempre in trincea"

vedi letture

Il mercato del Parma deve ancora prendere il via ma Antonino Barillà, come confermato anche dal suo agente, è in procinto di passare al Monza di Berlusconi e Galliani. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola quindi: "I tre anni di Barillà in crociato. Sempre in trincea". Tre stagioni in crociato da protagonista per il centrocampista di Reggio Calabria, titolare fisso in Serie B ed al primo anno in A, mentre quest'anno ha faticato un po' di più a trovare la maglia da titolare, ritagliandosi comunque il suo spazio. Mai una parola fuori posto e tanta corsa al servizio della squadra, un gran colpo per la Serie B.