vedi letture

Gazzetta di Parma: "Iacoponi in campo come terzino destro?"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in taglio basso sulla formazione di domenica: "Iacoponi in campo come terzino destro?". Matteo Darmian fa ancora lavoro differenziato, a causa di un acciacco fisico che si trascina da un po' e che lo costrinse, poco prima della fine del primo tempo, a uscire durante Sassuolo - Parma del 16 febbraio scorso. E da martedì, alla ripresa degli allenamenti, Darmian appunto è ancora lì ad allenarsi a parte. Che non significa sia poi tra gli indisponibili. Come sempre non resta che attendere prima le convocazioni e poi le formazioni ufficiali di Parma­-Spal di domenica prossima, ma nel frattempo Simone Iacoponi si prepara ad un'eventuale scalata sulla fascia destra.