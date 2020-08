Gazzetta di Parma: "Il 2-1 non basta. Sogno Champions finito per la Juve"

"Il 2-1 non basta. Sogno Champions finito per la Juve". Così in apertura la Gazzetta di Parma, che in taglio alto dedica spazio alla delusione di ieri dei bianconeri. La doppietta di Ronaldo non evita l'eliminazione per mano del Lione, che strappa il pass per le final eight in virtù dell'uno a zero conquistato nel match d'andata.