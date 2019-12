Gazzetta di Parma: "Il compleanno di D'Aversa. Tre anni in crociato"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma titola oggi: "Il compleanno di D'Aversa. Tre anni in crociato". Il tecnico crociato arrivò a Parma esattamente tre anni fa, in Serie C, in una posizione di classifica non ottimale. Poi due promozioni consecutive ed una salvezza in Serie A. Ora il Parma è al nono posto con 18 punti, in attesa del definitivo salto di qualità. Sempre con mister D'Aversa in panchina, che ora è parte integrante della storia crociata.