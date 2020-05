Gazzetta di Parma: "Il contagio va verso zero. Ora il governo acceleri"

vedi letture

La Regione Emilia Romagna era stata tra le prime ad aprire agli allenamenti dei club professionistici, seppur in forma individuale, e ad aprire i confini tra le province, facendo scuola alle altre regioni. Ora il presidente Bonaccini vuole un ulteriore step in avanti da parte del governo, a partire dal 18 maggio. E la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Il contagio va verso zero. Ora il governo acceleri". "Serve ancora cautela, ma si può pensare di aprire, oltre ai negozi, anche bar e ristoranti", dichiara Bonaccini. Gli fa eco il commissario Venturi: "Fortissima riduzione dei contagi".