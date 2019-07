Gazzetta di Parma: "Il debutto crociato di Hernani e Karamoh"

Sulla Gazzetta di Parma di oggi, in prima pagina, in taglio alto c'è anche un piccolo spazio dedicato al calcio. "Il debutto crociato di Hernani e Karamoh" si legge: ci si riferisce alla "prima" dei due nuovi acquisti del Parma con la nuova maglia. Sia Hernani che Karamoh, infatti, sono scesi in campo nell'amichevole contro la Rappresentativa Val Venosta, secondo test precampionato dei ducali. Il match è terminato con un tennistico 6-0 a favore del Parma che, dopo aver riabbracciato Inglese, aspetta altri rinforzi: stanno per essere annunciati anche Kulusevski, Cornelius e Pezzella.