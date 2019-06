© foto di IceOnFire PC

Taglio della prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta di Parma dedicato il titolo al Liverpool che, grazie alle reti di Salah su rigore e di Origi, ha superato 2-0 il Tottenham in finale alzando al cielo la Champions League: "Il Liverpool apre e chiude: Tottenham ko".

Balo a Parma - Giornata parmense per Mario Balotelli. L'attaccante italiano ha incontrato i ragazzi dell'Istituto Bodoni per sensibilizzarli sul tema dell'integrazione sociale. Questo il titolo nella parte centrale della prima pagina: "Balotelli in cattedra: 'Cancelliamo il razzismo'".

Disavventura per Sepe - Disavventura per Sepe. Il portiere del Parma ha subito un furto nella sua abitazione di Napoli. Questo il titolo: "Casa svaligiata: amara sorpresa per Sepe a Napoli".