Gazzetta di Parma: "Il Parma a Roma vuole riscattare le tre sconfitte"

Inter, Hellas Verona e Fiorentina, tre sconfitte molto diverse tra loro ma arrivate in fila e che pesano sul morale del gruppo crociato. I ragazzi di mister D'Aversa sono chiamati questa sera a cercare il riscatto all'Olimpico di Roma contro i giallorossi di Paulo Fonseca, anch'essi reduci da tre sconfitte consecutive. Così la Gazzetta di Parma titola: "Il Parma a Roma vuole riscattare le tre sconfitte". Per chiudere definitivamente il discorso salvezza e cominciare a programmare la prossima stagione, magari inserendo qualche giovane, visto che ormai il treno per l'Europa è fuggito via.