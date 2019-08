© foto di stefano tedeschi

Il Parma è alla ricerca degli ultimi colpi difensivi per completare la rosa a disposizione di mister D'Aversa. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Il Parma ci prova per Bastoni e Dimarco". Si tratterebbe di due ritorni visto che entrambi hanno disputato la scorsa stagione in prestito ai crociati dall'Inter. La trattativa è complicata in quanto il tecnico nerazzurro Conte avrebbe posto il veto sulla cessione dei due giovani talenti. Il Parma ci prova.