Gazzetta di Parma: "Il Parma fa squadra: rinuncia allo stipendio di aprile"

vedi letture

La Gazzetta di Parma oggi torna a mettere il calcio in prima pagina e lo fa per un motivo ben preciso: il Parma è la seconda squadra di Serie A, dopo la Juventus, a raggiungere un accordo per il taglio sugli stipendi. "Il Parma fa squadra: c'è l'accordo per la rinuncia allo stipendio di aprile", tutti quanti hanno sottoscritto l'accordo: giocatori e staff al completo. Una sola mensilità non verrà corrisposta ai tesserati, mentre per i dipendenti non tesserati per il momento non ci sarà nessun ricorso a Cassa Integrazione o sussidi economici: tutte le mensilità verranno normalmente pagate.