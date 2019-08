Gazzetta di Parma: "Il Parma in cerca della strada per andare in gol"

Spazio anche al calcio sulla prima pagina della Gazzetta di Parma di oggi. Il quotidiano mette in evidenza una necessità della squadra allenata da Roberto D'Aversa, quella di avere maggior cattiveria sotto rete. Sta crescendo un Parma diverso ma, come si legge, troppe volte c'è stata poca determinazione al momento di andare al tiro. La squadra sta lavorando per limare questi dettagli, in vista del debutto in campionato contro la Juventus tra meno di tre settimane.