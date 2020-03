Gazzetta di Parma: "Il Parma non sa contro chi giocherà"

La Gazzetta di Parma titola oggi in taglio alto di prima pagina sul caos creatosi in Lega: "Il Parma non sa contro chi giocherà". E' corsa contro il tempo per salvare da polemiche infinite il campionato più combattuto degli ultimi anni. E trovare lo spazio giusto per recuperare le cinque partite (sei con Samp-Verona rinviata ieri sera dopo la notizia che la Regione Liguria avrebbe consentito la disputa solo a porte chiuse) spostate al 13 maggio tra le liti. Sul tavolo due ipotesi, in ore di trattative serrate in cui la difficoltà è mettere d' accordo tutti i club: recuperare mercoledì spostando le semifinali di Coppa Italia o far slittare di una giornata tutto il campionato, giocando domenica le partite non disputate questo fine settimana.