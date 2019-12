© foto di stefano tedeschi

Tornano oggi ad allenarsi i crociati e la Gazzetta di Parma titola: "Il Parma riparte, Atalanta nel mirino". L'Atalanta è la prima avversaria (lunedì 6 gennaio ore 15) in un mese dove, oltre che di calcio giocato, si parlerà di recupero infortunati, di mercato e dove si consumerà, in gara secca, l'ottavo di Coppa Italia contro la Roma. Il Parma riprende oggi gli allenamenti al centro sportivo di Collecchio, alle 15 a porte aperte. Le vacanze natalizie sono terminate e il Parma oggi ricomincia dunque ad allenarsi per un mese dove scenderà in campo sei volte.