© foto di stefano tedeschi

Il Parma vola. 21 punti in classifica al pari del Napoli. Ieri una prestazione di cuore a Marassi, dove i crociati sono passati in vantaggio a metà primo tempo su calcio d'angolo con Juraj Kucka, per poi respingere tutte le azioni offensive blucerchiate. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Il Parma risale. Samp messa all'angolo". Sepe para un rigore a Quagliarella, poi ci pensa il VAR a togliere la rete blucerchiata arrivata sulla respinta: è festa crociata.