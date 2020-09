Gazzetta di Parma: "Il Parma ritrova i tifosi. Ma l'Empoli per ora corre di più"

vedi letture

La Gazzetta di Parma dedica spazio in prima pagina alla riapertura del Tardini ai tifosi. "Il Parma ritrova i tifosi. Ma l'Empoli per ora corre di più" scrive il quotidiano. Ieri amichevole con 1000 tifosi presenti sugli spalti: 500 circa in tribuna e l'altra metà in curva, ma senza gli ultras. Esperimento riuscito sulle tribune, un po' meno in campo, con il Parma di Liverani sconfitto per 0-2 dall'Empoli, formazione di Serie B.