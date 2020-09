Gazzetta di Parma: "Il Parma ritrova Karamoh e batte il Genoa 1 a 0"

"Il Parma ritrova Karamoh e batte il Genoa 1 a 0", così titola la Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina. I crociati di mister Liverani hanno concluso la preparazione con un'amichevole contro il Genoa di Rolando Maran, imponendosi per uno a zero grazie ad una rete di Yann Karamoh nel finale di gara. Buona la prova dei gialloblu, che hanno dato ulteriori segnali di crescita, ad una settimana dalla sfida al Napoli che aprirà la stagione 2020/2021.