Gazzetta di Parma: "Il Parma sceglie il nuovo 'diesse': Carli in vantaggio"

vedi letture

Con Daniele Faggiano ufficializzato al Genoa resta vacante il posto di direttore sportivo in casa Parma. La Gazzetta di Parma oggi in edicola titola in prima pagina: "Il Parma sceglie il nuovo 'diesse': Carli in vantaggio". Prosegue il casting in casa gialloblu, e ora le idee con più corpo sono quelle di Marcello Carli, ex Cagliari ed Empoli, e Stefano Marchetti, che dopo aver fatto grandi cose negli ultimi anni a Cittadella è ormai pronto per il grande salto in Serie A. Si è ristretta a questi due nomi la rosa tra cui verrà scelto il prossimo ds crociato, con Carli che appare in netto vantaggio.