Gazzetta di Parma: "Il Parma si prepara ad un vero tour de force"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta di Parma titola oggi sui tanti impegni che aspettano il Parma nelle prossime settimane: "Il Parma si prepara ad un vero tour de force". L'accordo che dovrebbe essere ratificato nelle prossime ore in Lega costringe Alves e compagni a un vero tour de force: si tratta di quattro partite in tredici giorni, con due trasferte, per fortuna non lunghe, da affrontare in otto giorni. SPAL in casa, poi Genoa, Torino in trasferta e per chiudere l'Inter in casa. E allora mister D'Aversa dovrà essere bravo a gestire le forze dei suoi ragazzi.