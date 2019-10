Sulla Gazzetta di Parma in edicola oggi si parla del nuovo infortunio che frena Roberto Inglese. "Il paziente Inglese. Fuori almeno un mese": scrive il quotidiano in prima pagina. L'ex Napoli decisamente sfortunato, ko nell'ultimo match contro il Genoa per un problema alla caviglia. Gli esami strumentali hanno dato come esito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra con lesione della sindesmosi tibio-peroneale che necessita due settimane di immobilizzazione e successiva riabilitazione. Stop previsto di almeno un mese.