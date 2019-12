© foto di stefano tedeschi

Sulla Gazzetta di Parma oggi in edicola troviamo il titolo: "Il recupero premia ancora i crociati". Il Parma recupera lo svantaggio contro il Brescia in pieno recupero e porta a casa un punto prezioso che fa salire i crociati a quota 25, in solitaria al settimo posto. La rete del pareggio è di Alberto Grassi, gol-liberazione dopo un anno di calvario a seguito di numerosi infortuni. A Balotelli risponde dunque Grassi, per un punto che muove la classifica di entrambe.