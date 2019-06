© foto di stefano tedeschi

I crociati sono alla ricerca di una punta che possa reggere il peso dell'attacco crociato e la Gazzetta di Parma oggi in edicola titola: "Il sogno di mezza estate è sempre Balotelli. E intanto spunta l'idea Mancuso". Nei prossimi giorni è in programma un incontro tra l'agente di Balotelli e il Parma per provare a limare la distanza tra le parti e regalare a mister D'Aversa un attaccante di grande spessore. Ma nel frattempo si parla anche di Leonardo Mancuso, autore di 19 reti nell'ultimo campionato di B con la maglia del Pescara.