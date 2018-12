Gazzetta di Parma: "Imparare a pungere anche senza Gervinho"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Analisi sul rendimento del Parma dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan sulle pagine della Gazzetta di Parma. "Adesso c'è da imparare a pungere anche quanto 'manca' Gervinho" titola il quotidiano ducale che scrive ancora: "Senza di lui s'è vinto solo a Genova e si viaggia a una media da Serie B, quando è stato titolare invece 16 punti in 9 gare. Poi può capitare come a Milano: c'è ma non c'è".