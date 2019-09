Gazzetta di Parma: "In arrivo multa pesante per Karamoh"

L'avventura di Yann Karamoh non è iniziata nel migliore dei modi. L'esterno offensivo ha disputato solo 14 minuti in Coppa Italia contro il Venezia e altri 5 in campionato contro la Juve, poi due panchine consecutive. Ieri è scoppiato il caso, con il giocatore che ha saltato l'allenamento. "Karamoh, allenamento saltato. In arrivo multa pesante" scrive in prima pagina la Gazzetta di Parma, dando ampio risalto alla questione. D'Aversa era apparso nei giorni scorsi, interpellato proprio sul francese. Da ieri abbiamo capito il perché.